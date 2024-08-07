Казанцам озвучили список необходимой гуманитарной помощи жителям Курской области

При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» c 8 августа 2024-го в Казани начинает сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.

Как сообщает пресс-служба движения, точки сбора будут организованы по двум адресам:

1) ул. Патриса Лумумбы, д. 4, каб. 112

2) ул. Вишневского, д. 10, вход со стороны ул. Лесгафта.

Также сформирован список необходимой гуманитарной помощи. Туда вошли одежда для детей и взрослых (не б/у), постельное белье/полотенца, средства личной гигиены (влажные салфетки, мыло, зубные щетки, зубные пасты, бумажные полотенца, стиральный порошок, антисептические спреи для рук, одноразовые бритвенные станки), продукты питания (непортящиеся, расфасованные, супы быстрого приготовления, сухие пайки), вода бутилированная, микроволновые печи, холодильники и генераторы.

Еще для сбора средств пострадавшим в Курской области создан специальный счет.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, офисный центр 3). Подробнее можно узнать по телефону: 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru или на сайте фонда.

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Помощь жителям Курской области»

По всем вопросам можно обращаться по номеру горячей линии: +7 (843) 273-16-72.

Фото: республиканское движение «Ярдәм янәшә!