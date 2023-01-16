Военный эксперт объяснил невозможность перехвата ядерной торпеды РФ «Посейдон»

Российские ядерные торпеды «Посейдон», которыми оснащена атомная подлодка специального назначения «Белгород», невозможно перехватить существующими средствами поражения. Для России это средство сдерживания и оружие возмездия, заявил «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Посейдоны» предназначены для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности, отметил Коротченко. По его словам, они могут разрушать объекты противника в случае «масштабной ядерной войны».

«Дальность какова? Межконтинентальный ход. За счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Потому что дальность хода не ограничена», — приводит издание его слова.

Коротченко подчеркнул, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» может доставить заряд на любую дальность, а глубина аппарата исключает возможность его перехвата.

Напомним, в июле прошлого года ВМФ России получил первую подлодку-носитель беспилотников «Посейдон». Позднее зарубежные СМИ писали, что Россия и США могут развязать новую холодную войну в океане из-за подлодки.