Политика 10 января 2026 16:09

Медведев опубликовал видео удара «Орешником» и предостерег лидеров Европы

Дмитрий Медведев в 2015 году
Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег лидеров Европы от размещения войск на Украине, опубликовав видео недавнего удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в социальной сети X (прежде Twitter).

По мнению экс-президента России, руководители европейских стран, которых он со свойственной ему резкой манере назвал «тупицами», хотят войны на континенте.

«Тысячу раз было сказано: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, Микрон (каламбур, имеется в виду Президент Франции Эмманюэль Макрон – прим. Т-и) продолжает распространять эту жалкую чушь», – изложил свое понимание ситуации зампред Совбеза.

«Ну, тогда давайте взглянем правде в глаза. Вот что вы получите», – заключил Медведев и опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент удара «Орешником» по объектам на территории Львовской области.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский 6 января в ходе встречи «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после завершения вооруженного противостояния.

Видео: x.com/MedvedevRussiaE.

