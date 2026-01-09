ВС России ночью ударили «Орешником» по украинским критическим объектам

Минобороны России заявило о нанесении ночью массированного удара по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, атака стала ответом на удар по резиденции Президента России в Новгородской области, произошедший в ночь на 29 декабря 2025 года.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования. В операции также применялся подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» и ударные беспилотные летательные аппараты.

По информации Минобороны, все заявленные цели были достигнуты. Удар пришелся по объектам, связанным с производством беспилотных летательных аппаратов, а также по элементам энергетической инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия, как заявлено, будут иметь ответный характер и в дальнейшем.