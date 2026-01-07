США не стали подписывать декларацию о гарантиях безопасности Украине

Соединенные Штаты не стали подписывать заключенную накануне в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины, как это предполагалось изначально. Об этом пишет европейское издание Politico.

Подписи под документом поставили лишь представители так называемой «коалиции желающих», в которую США не входят.

Кроме того, документ оказался сокращен по сравнению с изначальным вариантом. Из него исчезли некоторые моменты, связанные с американской стороной.

В частности, в декларации указано, что американцы будут содействовать работе механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня. Но в нее не попало имевшееся в более ранней версии упоминание об участии США в многонациональном контингенте, который предполагается развернуть «для обеспечения сдерживания».

Кроме того, из проекта соглашения оказался вычеркнут пункт относительно того, что Штаты поддержат развернутые на Украине многонациональные силы «в случае атаки» на них и окажут разведывательную и логистическую помощь.

Декларация включает пять пунктов: участие в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня, поддержка Вооруженных сил Украины (включая выделение средств на закупку оружия), создание многонациональных сил и обязательство поддержать Киев в случае возобновления конфликта, а также обязательство углублять долгосрочное сотрудничество с украинской стороной в военной сфере.

«Надежные гарантии безопасности и обязательства по обеспечению процветания необходимы для установления прочного мира на Украине, и мы продолжим совместную работу в этом направлении», – прокомментировал ситуацию участвовавший в переговорах спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети Х (прежде Twitter).

Помимо основного документа, Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после завершения вооруженного противостояния.