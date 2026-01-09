WP назвала применение «Орешника» напоминанием Западу об арсенале оружия России

Использование Вооруженными силами России подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» стало напоминанием Западу о масштабах российского арсенала оружия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Россия запустила баллистическую ракету средней дальности «Орешник». <...> Это стало напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы», – говорится в материале издания.

Минобороны России ранее заявило о нанесении ночью массированного удара по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, атака стала ответом на удар по резиденции Президента России в Новгородской области, произошедший в ночь на 29 декабря 2025 года.

По информации Минобороны, все заявленные цели были достигнуты. Удар пришелся по объектам, связанным с производством беспилотных летательных аппаратов, а также по элементам энергетической инфраструктуры.