news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 января 2026 16:19

WP назвала применение «Орешника» напоминанием Западу об арсенале оружия России

Читайте нас в
Телеграм

Использование Вооруженными силами России подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» стало напоминанием Западу о масштабах российского арсенала оружия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Россия запустила баллистическую ракету средней дальности «Орешник». <...> Это стало напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы», – говорится в материале издания.

Минобороны России ранее заявило о нанесении ночью массированного удара по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, атака стала ответом на удар по резиденции Президента России в Новгородской области, произошедший в ночь на 29 декабря 2025 года.

По информации Минобороны, все заявленные цели были достигнуты. Удар пришелся по объектам, связанным с производством беспилотных летательных аппаратов, а также по элементам энергетической инфраструктуры.

читайте также
ВС России ночью ударили «Орешником» по украинским критическим объектам
#СВО #Минобороны #арсенал
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026