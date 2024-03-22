Медведев о теракте в Москве: Семьям погибших - искренние соболезнования

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил искренние соболезнования семьям погибших в теракте в московском ТЦ «Крокус-Сити», пожелав им душевных сил.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что, если террористами окажутся представители киевского режима, то все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены. «Поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно», отмечает Медведев. Причем такие жесткие меры, по его мнению, должны быть применены, даже если виновными окажутся официальные лица государства.

Напомним, ЧП в вышеупомянутом торговом центре произошло вечером, 22 марта. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по мирным гражданам прямо во время концерта. После чего в «Крокусе» вспыхнул крупный пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в московском ТЦ.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин уже дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Также в эти выходные в Москве отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте после случившегося в «Крокусе». Соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.