Хуснуллин выразил соболезнование родным погибших в московском ТЦ «Крокус-Сити»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил соболезнование близким погибших в ТЦ «Крокус-Сити».

«В Москве произошла страшная трагедия, которую еще сложно до конца осознать. Ужасное горе. Соболезную близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в вышеупомянутом ТЦ произошла стрельба во время концерта. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по мирным гражданам, а потом в самом ТЦ начался крупный пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».

Мэр столицы РФ Сергей Собянин уже дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Также в эти выходные в Москве отменили все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.