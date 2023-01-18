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Политика
18 января 2023  11:16

Медведев: Необходимо создать новые правила для переговоров по Украине

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Универсальные принципы публичного права народа очень важны, однако существует извечная проблема с их толкованием, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал обратить внимание на два правовых аспекта для проведения новых переговоров с Украиной, в числе которых – признание за Россией новых территорий.

«Во-первых, [необходимо] признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году», – пояснил политик в своем Telegram-канале. 

Как минимум два из основных семи принципов Устава ООН Россия и враждебные ей страны понимают совершенно по-разному, добавил Медведев. К ним он отнес принцип самоопределения республик Донбасса и других бывших территорий Украины, а также принцип добросовестного исполнения международных обязательств в части Минских соглашений. 

В Киеве накануне также заявили о возможности вновь вернуться к переговорам с Россией, если они будут основываться на ряде универсальных принципов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Президенту РФ Владимиру Путину о готовности выступить посредником для мирного решения конфликта на Украине. В ответ Президент РФ заявил о деструктивной позиции украинской стороны, стремящейся к интенсификации боев. Сегодня в Кремле вновь подчеркнули, что невозможность проведения переговоров закреплена украинским законодательством.

#Дмитрий Медведев #политика #спецоперация на Украине
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