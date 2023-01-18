Кремль ответил на требования Киева выплатить репарации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления Киева о том, что Украина готова к мирному урегулированию конфликта в случае выплаты со стороны России репараций. По его словам, на данный момент сама возможность переговоров исключена на законодательном уровне.

«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее писали СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не против проведения переговоров, однако, по его мнению, мирное урегулирование должно основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат – репараций.

Напомним, в октябре прошлого года он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Ранее украинская сторона вышла из переговоров по его поручению после нескольких раундов очных и заочных обсуждений шагов по урегулированию конфликта.