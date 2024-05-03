Медведев назвал три «пользы» для России от швейцарской «мирной конференции» по Украине

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, в чем «польза» для России от «мирной конференции» по Украине, которую планирует провести Швейцария.

«Польза тройная. Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка зеленского», — написал политик в своем телеграм-канале (орфография и стилистика автора сохранены — прим. Т-и).

Медведев считает, что лучшим исходом будет личный визит украинского Президента, чтобы таким образом тот «в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчемности».

Зампред Совбеза также считает, что «мирная конференция» станет «зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта».

«Причем по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона», — подчеркнул Медведев.

По его словам, проведение мирной конференции также позволит российским вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то «мирные инициативы» продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что мирная конференция по Украине в Швейцарии может состояться 16-17 июня. Во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что Россию на конференцию не приглашают и в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев и его союзники «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле. Политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом» отмечал, что саммит по Украине, который планирует организовать Швейцария, называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является.