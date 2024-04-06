Медведев назвал Макрона пособником атаковавших «Крокус» террористов

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отнес Президента Франции Эмманюэля Макрона к числу «международных спонсоров» террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Экс-президент России в своем Telegram-канале попытался юридически классифицировать причастных, на его взгляд, к совершению теракта. Исполнителей он назвал «примитивными наемными убийцами» и «просто животными, человеческим отребьем».

Организаторами же нападения, убежден Медведев, являются не террористы запрещенного в РФ «Исламского государства»*, а «официальные лица» Украины. «Они должны будут ответить или по закону, или иначе», — добавил он.

«Пособники. Их много. <...> С ними тоже всё понятно, и они ответят. Гораздо интереснее иные пособники, или международные спонсоры террористов. А тут, увы, ситуация такова — к ним относятся высшие должностные лица стран НАТО», — выразил уверенность зампред Совбеза.

«Да хоть тот же Макрон. Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции <...> вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта», — упомянул Медведев одного из политиков, связанных, по его мнению, с напавшими на «Крокус».

«Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», — подытожил экс-президент, так и не приведя никаких доказательств причастности Франции к теракту.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил своему российскому коллеге Сергею Шойгу об отсутствии сведений о связи Украины с терактом.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — международная исламистская суннитская группировка. Признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, деятельность которой запрещена.