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Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа Россией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что именно Россия решила отказаться от поставок газа в Европу.
«Немец лжет сквозь зубы! Сами отвергли [российские энергоносители], подвели из-за ненависти к России свой народ, а теперь изворачиваются и врут», — написал экс-президент РФ по-английски в социальной сети X (прежде Twitter).
При этом российский политик не только использовал ставшую привычной для него грубую лексику, но и сопроводил свою публикацию карикатурным изображением Шольца.
Ранее Федеральный канцлер Германии, выступая перед однопартийцами из СДПГ, заявил: «Именно российский Президент [Владимир Путин] остановил поставки газа по невредимым (на тот момент — прим. Т-и) газопроводам».
Еще в начале сентября 2022 года корпорация «Газпром» объявила о полной остановке трубопровода «Северный поток», сославшись на проблемы с турбиной. Вскоре после этого он и «Северный поток — 2» были взорваны.
Вместо российского трубопроводного газа Европейский Союз начал закупать сжиженный природный газ, став по итогам 2022 года крупнейшим покупателем СПГ в мире.
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