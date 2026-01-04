Медведев назвал действия США в отношении Венесуэлы агрессией

Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал действия США в отношении Венесуэлы как агрессию и разрушение норм международного права.

«Когда происходит похищение избранного главы государства – это очевидное разрушение норм международного права. Ни о каком "мирном и демократическом переходе" власти в Венесуэле и речи не идет, и совершенно напрасно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подобные ей мерзкие старухи Шапокляк пытаются в очередной раз выдать черное за белое. Агрессия – это агрессия. Куда уж дальше», – подчеркнул он в комментарии ТАСС.

«Причем, если бы речь шла о более сильной стране, чем Венесуэла, за такими действиями следует недвусмысленное объявление войны», – добавил Медведев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб. Вместе с тем в Венесуэле погибло как минимум 40 человек (как комбатантов, так и гражданских лиц), сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

Задержанных политиков доставили на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезли в Нью-Йорк. Там их поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.