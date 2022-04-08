Медведев: Итогом санкций станет разрушенный мировой порядок

Когда незаконные санкции против России прекратятся, они оставят после себя разрушенный мировой порядок, тяжелые последствия для экономики и уровня жизни в некоторых зарубежных странах. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Незаконные санкции, как и все в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран», – сказал депутат.

Он также отметил, что некоторые государства не упустят возможности отвлечь внимание своих избирателей на то, чтобы обвинить «неугодную» Россию в экономических проблемах, в которых виноваты они сами.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны в ответ начали ужесточать санкции против России. Так, Евросоюз согласовал уже пятый пакет антироссийских санкций.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания. В ЕС также считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года».