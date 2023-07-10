Медианная зарплата в Казани выросла на 20% — до 45 тыс. рублей

Уровень медианной заработной платы в Казани по итогам первого полугодия составил 45 тыс. рублей в месяц — это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года. О ситуации на рынке труда города по итогам первого полугодия на аппаратном совещании доложил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

По словам спикера, наиболее высокие заработные платы наблюдаются в сферах производства, строительства, в транспорте и логистике, а также в ИТ-области.

По его словам, в большинстве отраслей соискательская активность летом снижается. Со стороны работодателей же, напротив, зафиксирован рост вакансий в таких сферах, как промышленность, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и логистика, торговля.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума. С июля в стране изменились правила для выплаты пособий по безработице.

Как сообщал «Татар-информ», число безработных в Казани снизилось в полтора раза.