Россиянам напомнили о новых правилах расчета пособий по безработице

фото: © архив «Татар-информ»

В июле в России изменился порядок выплаты пособий по безработице, напомнили в Государственной Думе.

Согласно новым правилам, среднемесячный заработок, необходимый для расчета пособия, определяется по трем календарным месяцам, предшествующим увольнению. Если же доход работника в это время был ниже обычного из-за ухода на больничный, расчетным станет другой период, ближайший к месяцу увольнения. Если в пределах года нет такого промежутка, для расчета возьмут один либо два месяца.

Размер пособия будет зависеть от причин постановки на учет и потери работы, даты увольнения, длительности безработицы и среднего заработка на предыдущем месте.

«По общему правилу гражданам, проработавшим не менее 26 недель за последние 12 месяцев и признанным безработными в установленном порядке, пособие по безработице начисляется в первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка, в следующие три — 60%», — отмечается в памятке.

Минимальная величина пособия в 2023 году составляет 1,5 тыс. рублей, а максимальная — 12 792 рубля в первые три месяца и 5 тыс. — в следующие три.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума. По его данным, показатель составляет 3,2%.