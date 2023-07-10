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Число безработных в Казани снизилось в полтора раза
В Казани на 1 июля этого года в качестве безработных официально зарегистрировано почти 2,5 тыс. человек — это в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике доложил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.
«На протяжении 6 месяцев в Казани наблюдается снижение числа зарегистрированных безработных и рост занятости населения. На 1 июля в службе занятости зарегистрированы 2466 безработных, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы по городу на начало июля составил 0,38%», — сообщил спикер.
В поисках работы за первое полугодие в центры занятости обратилось 5,4 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них трудоустроено 3,8 тыс. граждан. Доля трудоустройства составляет 71%.
Наибольший показатель наблюдается в отраслях торговли, промышленности, транспорта и логистики, образовании, предоставлении персональных услуг. Численность рабочей силы в Казани с 2022 года выросла с 643 тыс. до 649 тыс. человек.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума. С июля в стране изменились правила для выплаты пособий по безработице.
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