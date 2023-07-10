Озвучены вакансии в Казани, показавшие рост и падение летом 2023 года

Летом в Казани зафиксирован рост вакансий в таких сферах, как промышленность (+49%), туризм, гостиничный и ресторанный бизнес (+10%), транспорт и логистика (+5%), торговля (+8%). Снижение объема предложений в сравнении с началом года наблюдается в строительстве (-40%), образовании и культуре (-1%). Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

«При этом отрицательная динамика по вакансиям в сфере строительства сохраняется с 2022 года, а в сфере образования и культуры носит сезонный характер», — пояснил спикер.

По его словам, Казань входит в пятерку городов с наиболее высоким уровнем соискательской активности. На этот рейтинг влияют два фактора: активность работодателей и активность соискателей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что число безработных в Казани снизилось в полтора раза.