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Медалью Суворова награжден военнослужащий из Альметьевска
Военнослужащий с позывным Алтай из Альметьевска был удостоен государственных и ведомственных наград за проявленную храбрость, мужество и профессионализм в ходе спецоперации.
В июле 2023 года во время штурма он помог боевым товарищам взять в плен ряд военнослужащих. При том, что сам Алтай в тот момент был ранен, но, проявив мужество, отказался от эвакуации.
В сентябре 2024 года во время атаки дрона Алтай за счет быстрой реакции смог сохранить важные документы и спасти своих товарищей и технику.
За такие заслуги 32-летнего татарстанца наградили медалью Суворова и медалью «Участника специальной военной операции».
С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото из личного архива бойца
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