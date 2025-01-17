Медалью Суворова награжден военнослужащий из Альметьевска

Военнослужащий с позывным Алтай из Альметьевска был удостоен государственных и ведомственных наград за проявленную храбрость, мужество и профессионализм в ходе спецоперации.

В июле 2023 года во время штурма он помог боевым товарищам взять в плен ряд военнослужащих. При том, что сам Алтай в тот момент был ранен, но, проявив мужество, отказался от эвакуации.

В сентябре 2024 года во время атаки дрона Алтай за счет быстрой реакции смог сохранить важные документы и спасти своих товарищей и технику.

За такие заслуги 32-летнего татарстанца наградили медалью Суворова и медалью «Участника специальной военной операции».

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