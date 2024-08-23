Мечеть «Аль-Марджани» может открыться после реставрации уже на следующей неделе

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Одна из старейших каменных мечетей Казани, «Аль-Марджани», может открыться после окончания реставрационных работ уже на следующей неделе. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Объем работ практически завершен, на следующей неделе планируем открытие мечети после реставрации», — пояснил руководитель комитета.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Работы по реставрации мечети были разделены на два этапа. Сначала в ходе противоаварийных мероприятий было проведено усиление всех конструкций. Речь идет об инъектировании фундаментов, гидрофобизации стен, ремонте трещин на сводах и фасадах, усилении минарета и приведении в порядок кровли здания.

Затем рабочие заменили системы вентиляции, отопления, кондиционирования, внутреннего водопровода, водоотведения, электроснабжения и слаботочных сетей.

Позднее фасадам был возвращен исторический барочный облик. В частности, реставраторы воссоздали пять типов капителей, восстановили профили карнизов, декор, тяги и металлические элементы убранства мечети. Возвращены к первоначальному виду и окна здания: изменена форма, в верхние арочные фрамуги вставлены цветные стекла.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

На завершающей стадии сейчас находится благоустройство исторической территории мечети с реставрацией каменной ограды и четырех пристроев.

Отреставрировать мечеть «Аль-Марджани» осенью 2022 года поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Собственно реставрационные работы начались в текущем году, противоаварийные — стартовали раньше.

Мечеть «Аль-Марджани» на нынешней улице Каюма Насыри была возведена по личному разрешению императрицы Екатерины II в 1766–1770 годах местными татарским мастерами по проекту губернского архитектора Василия Кафтырева на средства мусульманских верующих. Она входит в число первых каменных мечетей, построенных в Казани после взятия города Иваном IV Грозным в 1552 году.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В 1861 году на средства купца Ибрагима Юнусова с северной стороны мечети возвели пристрой с лестницей. В 1863-м на его же средства расширили михраб с пробивкой окна. В 1885 году на средства другого благотворителя перестроили минарет, который в 1887-м украсили ажурной оградой.

В оформлении фасадов и интерьеров «Аль-Марджани» барочный декор сочетается с орнаментальными мотивами татарского декоративного искусства. Ее объемно-планировочная композиция исходит из деревянных татарских мечетей с центрально стоящим минаретом.

Мечеть названа по имени знаменитого просветителя и богослова Шигабутдина Марджани, служившего в ней имамом с 1850 по 1889 год. До этого она называлась Юнусовской по купцам Юнусовым, которые выделяли деньги на ее содержание. Также именовалась «Эфенди» (от татарского «Әфәнде» — «Господская») и Первой Соборной. При советской власти долгое время была единственной действующей мечетью Казани.

Видео: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.