Минниханов осмотрел объекты строительства в историческом центре Казани

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел сегодня объекты строительства в историческом центре Казани. Решение о посещении объектов было принято на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, где были презентованы проекты строительства.

На улице Ферма-2 комиссия изучила план застройки территории согласно проекту планировки. Архитекторы Института развития города презентовали Минниханову результаты своего исследования с историческими объектами и зелеными насаждениями.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Следующим пунктом выезда стало место строительства дома по адресу: Волкова, 12. Объект рассматривается повторно, была понижена этажность здания по рельефу. Минниханов предложил городским структурам привести в порядок близлежащую территорию, отметив, что в историческом центре всегда много туристов, поэтому благоустройство и внешний вид жилых домов должен соответствовать определенным стандартам.

Далее Президент РТ ознакомился с проектом строительства жилого дома по улице Хади Атласи. В доме будет 10 квартир, на повторном рассмотрении проекта он был одобрен — с понижением этажности.

4-этажный жилой дом № 22 по улице Бутлерова также был одобрен.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Следующим стал объект по адресу: Жуковского, 18а. Здесь находится аварийный индивидуальный жилой дом, имеются собственники, однако земельный участок под указанным домом кадастровом учете не состоит. В мае 2018 года в доме произошел пожар.

Минниханов поручил детально проработать вопрос казанской мэрии и Комитету РТ по охране объектов культурного наследия, так как это ценный градоформирующий объект второй половины 19-го века.

На Межлаука, 26 Президенту представили проект строительства здания под ТЦ с гостиницей и объектами общественного питания. Проект ранее рассматривался на комиссии, предписано понизить этажность с 4 до трех этажей). Архитектор проекта представила развертку по улицам, рассказала о строительных материалах, которые будут использованы.

Кроме того, комиссия одобрила проекты строительства двух жилых домов по ул. Сары Садыковой. Минниханов подчеркнул, что при возведении должны быть использованы качественные строительные материалы.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В завершение объезда он посетил улицу Каюма Насыри. О проекте развития улицы рассказал Мансур Джалялетдин — предполагается воссоздать 2-этажный доходный дом, который ранее был на этом месте, но утерян. Проект не был одобрен, поскольку объект не соответствует облику сложившейся застройки Казани.