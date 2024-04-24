Башня Сююмбике, мечеть Марджани и Ратуша: какие исторические здания обновят в Казани

В рамках федерального проекта «Историческая память» в Петропавловском соборе реконструируют живопись и завершают ремонт колокольни

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

100 объектов культурного наследия Татарстана хотят поставить на госучет

В этом году Комитет по охране объектов культурного наследия инициировал историко-культурную экспертизу почти ста объектов для постановки их на государственную охрану. Также проверят 20 памятников археологии.

«Если говорить по прошлому году, то у нас 26 объектов прибавилось, их включили в список выявленных. [В том числе] 13 ранее неизвестных памятников археологии», – прокомментировал председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин.

В этом году, например, по итогам историко-культурной экспертизы уточнили сведения о руинах собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом. Теперь они будут обладать статусом федерального значения.

Всего на сегодняшний день в Татарстане 2 825 охраняемых объектов и 3 583 выявленных, из них 804 объекта архитектуры и истории и 2 779 объектов археологии.

Иван Гущин: «Ведется масштабная работа на 44 улицах, на которых расположены свыше 200 исторических объектов» Фото: prav.tatarstan.ru

На реставрацию объектов культурного наследия направят 800 млн рублей

В Татарстане в 2024 году планируют отреставрировать более 40 объектов культурного наследия, на работы потратят порядка 800 млн рублей, уточнил Иван Гущин. Реставрация уже началась в Казанской Ратуше и в мечети Марджани на Каюма Насыри. Приводят в порядок и Ново-Слободскую мечеть на улице Меховщиков — для этого потребовалось более 300 млн рублей, которые собрали благотворители.

В рамках федерального проекта «Историческая память» в Петропавловском соборе реконструируют живопись и завершают ремонт колокольни. Противоаварийные работы ведутся в исторических зданиях Минпромторга РТ на Островского, Минцифры РТ на Кремлевской, в здании Алафузовского театра. Также разработан проект реставрации астрономической лаборатории им. Энгельгардта, которая ранее была признана объектом ЮНЕСКО.

В преддверии Игр и саммита БРИКС в порядок приведут объекты, которые находятся на пути следования делегаций и задействованы в мероприятиях.

«Ведется масштабная работа на 44 улицах, на которых расположены свыше 200 исторических объектов. Все объекты нами обследованы совместно с исполкомом города, с администрацией Вахитовского района. Фасады более 70 зданий планируется привести в надлежащее состояние», – добавил Иван Гущин.

Обновятся фасады объектов ансамбля Казанского Кремля, башни Сююмбике, будет отремонтирован главный корпус КФУ. Работа также кипит и на объектах, находящихся в частной собственности, – например, в здании аэровокзала на Патриса Лумумбы, гимназии Мануйловой на Япеева.

Башней Сююмбике, судьба которой особенно волнует казанцев, займутся уже после завершения основных международных мероприятий в Казани – Игр и саммита БРИКС Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Реконструкцией башни Сююмбике займутся уже после саммита БРИКС

Башней Сююмбике, судьба которой особенно волнует казанцев, займутся уже после завершения основных международных мероприятий в Казани – Игр и саммита БРИКС. К их началу лишь обновят фасады и сделают компоновку кирпичной кладки.

«В этом году мы совместно с “Татинвестгражданпроектом” делаем решение по фасадной части облика в Сююмбике, по гидроизоляции. Уже после всех международных событий мы перейдем непосредственно ко второму этапу – внутренней части, конструктивной части», – прокомментировал председатель Комитета по охране ОКН.

Ранее Гущин заявлял, что нужно решать вопрос с конструктивным вмешательством в здание башни Сююмбике: проводить укрепительные работы как внутри, так и снаружи. Однако, несмотря на это, зданию на данный момент ничего не угрожает. Это подтвердили эксперты, которые провели обследования, в том числе и с применением лазерных технологий.

На разработку проекта реставрации потратят 7,5 млн рублей. Сколько будет стоить обновление самой башни Сююмбике, пока неизвестно. После завершения всех работ объект планируют вовлечь в туристический кластер. По мнению Ивана Гущина, она должна быть доступной для посещения туристов.

Олеся Балтусова: «Мы сейчас через суд вынуждены выяснять, почему один проект согласовывается по всем правилам, а другой совершенно без всяких согласований, с нарушениями строится» Фото: prav.tatarstan.ru

В центре Казани самовольно возвели частный жилой дом

Обсудили на брифинге также вопросы строительства в исторических поселениях, в том числе и в Казани. В частности, речь шла о самовольном строительстве индивидуального жилого дома, который возводят практически в центре города – на улице Пехотной. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова заявила, что по этому поводу они вынуждены были обратиться в исполком города, а тот уже направил обращение в суд.

«Мы сейчас через суд вынуждены выяснять, в чем дело, почему один проект согласовывается по всем правилам с разработкой проекта, а другой совершенно без всяких согласований, с нарушениями строится», – посетовала она.

Замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова в связи с этим напомнила, что регистрация объектов по дачной амнистии в упрощенном порядке не означает их законность. Статус самовольной постройки в таком случае не отменяется. Однако в настоящее время недобросовестные застройщики очень часто используют дачную амнистию, чтобы не оформлять необходимую документацию. Латыпова также подчеркнула, что в исторических поселениях существуют особые требования к внешнему облику объекта.

«В настоящее время правообладатель этого объекта обратился за согласованием проекта как положено. Проект будет согласовываться в устанавливаемом порядке. Если правообладатель сможет привести его в соответствие с требованиями исторического поселения, это поможет сохранить его постройку, ситуация такая», – заключила докладчица.

«Полукамушки» участвуют во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победа в нем поможет привлечь около 100 млн рублей из федерального бюджета для дальнейшего развития Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Восстановление первоначальной архитектуры «Полукамушек»

Речь на брифинге шла не только о столице Татарстана, но и о других городах республики. В частности, главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров рассказал о судьбе многострадального исторического квартала «Полукамушки». Сейчас территория участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победа в нем поможет привлечь около 100 млн рублей из федерального бюджета для дальнейшего развития.

«Квартал, начавший свою историю в конце XIX века, представляет собой ценный исторический памятник. Восстановление его архитектурных элементов и озеленение территории позволит сохранить уникальный облик прошлого, что важно для исторической памяти города и его жителей», – отметил Шакиров.

Также планируется, что восстановленный и благоустроенный исторический квартал будет привлекать туристов и поспособствует развитию туристической индустрии города, станет местом для прогулок, отдыха жителей и проведения мероприятий.

Напомним, в 2016 году Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил концепцию, в соответствии с которой 18 из 26 домов должны быть реализованы с аукциона инвесторам. В июне 2022 года был объявлен открытый аукцион по продаже 16 домов. Собственникам предстояло воссоздать их исторический облик в соответствии с утвержденной концепцией ревитализации этого достопримечательного места.

Последние пять домов ушли с аукциона в ноябре в среднем за 1,5-3 млн рублей. Три дома остаются за муниципалитетом, где разместят Управление культуры, художественную галерею и библиотеку. Также планируется, что здесь появятся прогулочные пешеходные дорожки, фонтан, семейный ресторан и многое другое.

Еще одно место, которое планируют отреставрировать в Зеленодольском районе, – это Музей художника Константина Васильева в одноименном поселке Фото: museum.ru

В Зеленодольском районе планируют отремонтировать Музей художника Васильева

Еще одно место, которое планируют отреставрировать в Зеленодольском районе, – это Музей художника Константина Васильева в одноименном поселке. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова рассказала, что сейчас в ведомственных структурах занимаются подготовкой документации, необходимой для начала работ.

«У нас в Кабинете Министров есть несколько поручений. Рустам Нургалиевич [Минниханов] там был, мы ему докладывали вместе с директором о состоянии музея, и он дал поручение подготовить все нужные документы для ремонта. Мы эту работу ведем, регулярно собираемся», — прокомментировала докладчица.

Олеся Балтусова также отметила, что участие в разработке дизайн-проекта музея принимает художник Сергей Насекин. Ремонт здания ориентировочно планируют запустить в 2024 году.

Часовня Щусева возле Романовского моста может стать музеем

Обсудили чиновники также судьбу часовни Щусева, или иначе – Романовской часовни, расположенной на берегу Волги в селе Нижние Вязовые Зеленодольского района. Окончательно ее будущее пока не определено, но предполагается, что она может стать музеем.

«Был такой диалог, когда к нам приезжала министр культуры, чтобы сделать там музей архитектора Романовского моста. Так как у нас в часовне также есть часть опор моста, вместе в едином концепте [можно] сделать парк», – прокомментировал главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.

Помощник Раиса РТ Рустама Минниханова Олеся Балтусова также добавила, что в Нижних Вязовых есть группа активистов, которые оберегают часовню: проводят там субботники, высаживают деревья.

«Они разработали проект музея в часовне и попадали на грант. Пока не выиграли, но это связано еще и с тем, что воплощение их идей возможно только после ремонта самого здания. Ему предстоит еще большой путь к ремонту, поскольку его еще даже не обследовали. По земле есть вопросы, поскольку часовня стоит на федеральной земле. То есть еще много нашей юридической работы потребует», – заключила Балтусова.