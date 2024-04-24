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Башня Сююмбике, мечеть Марджани и Ратуша: какие исторические здания обновят в Казани
В 2024 году Татарстан планирует направить почти миллиард рублей на реставрацию 40 объектов культурного наследия. На некоторых из них работы уже начались – здания хотят успеть привести в порядок к Играм и саммиту БРИКС. О том, какие объекты примут новый облик, рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.
100 объектов культурного наследия Татарстана хотят поставить на госучет
В этом году Комитет по охране объектов культурного наследия инициировал историко-культурную экспертизу почти ста объектов для постановки их на государственную охрану. Также проверят 20 памятников археологии.
«Если говорить по прошлому году, то у нас 26 объектов прибавилось, их включили в список выявленных. [В том числе] 13 ранее неизвестных памятников археологии», – прокомментировал председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин.
В этом году, например, по итогам историко-культурной экспертизы уточнили сведения о руинах собора Казанской иконы Божией Матери с пещерным храмом. Теперь они будут обладать статусом федерального значения.
Всего на сегодняшний день в Татарстане 2 825 охраняемых объектов и 3 583 выявленных, из них 804 объекта архитектуры и истории и 2 779 объектов археологии.
На реставрацию объектов культурного наследия направят 800 млн рублей
В Татарстане в 2024 году планируют отреставрировать более 40 объектов культурного наследия, на работы потратят порядка 800 млн рублей, уточнил Иван Гущин. Реставрация уже началась в Казанской Ратуше и в мечети Марджани на Каюма Насыри. Приводят в порядок и Ново-Слободскую мечеть на улице Меховщиков — для этого потребовалось более 300 млн рублей, которые собрали благотворители.
В рамках федерального проекта «Историческая память» в Петропавловском соборе реконструируют живопись и завершают ремонт колокольни. Противоаварийные работы ведутся в исторических зданиях Минпромторга РТ на Островского, Минцифры РТ на Кремлевской, в здании Алафузовского театра. Также разработан проект реставрации астрономической лаборатории им. Энгельгардта, которая ранее была признана объектом ЮНЕСКО.
В преддверии Игр и саммита БРИКС в порядок приведут объекты, которые находятся на пути следования делегаций и задействованы в мероприятиях.
«Ведется масштабная работа на 44 улицах, на которых расположены свыше 200 исторических объектов. Все объекты нами обследованы совместно с исполкомом города, с администрацией Вахитовского района. Фасады более 70 зданий планируется привести в надлежащее состояние», – добавил Иван Гущин.
Обновятся фасады объектов ансамбля Казанского Кремля, башни Сююмбике, будет отремонтирован главный корпус КФУ. Работа также кипит и на объектах, находящихся в частной собственности, – например, в здании аэровокзала на Патриса Лумумбы, гимназии Мануйловой на Япеева.
Реконструкцией башни Сююмбике займутся уже после саммита БРИКС
Башней Сююмбике, судьба которой особенно волнует казанцев, займутся уже после завершения основных международных мероприятий в Казани – Игр и саммита БРИКС. К их началу лишь обновят фасады и сделают компоновку кирпичной кладки.
«В этом году мы совместно с “Татинвестгражданпроектом” делаем решение по фасадной части облика в Сююмбике, по гидроизоляции. Уже после всех международных событий мы перейдем непосредственно ко второму этапу – внутренней части, конструктивной части», – прокомментировал председатель Комитета по охране ОКН.
Ранее Гущин заявлял, что нужно решать вопрос с конструктивным вмешательством в здание башни Сююмбике: проводить укрепительные работы как внутри, так и снаружи. Однако, несмотря на это, зданию на данный момент ничего не угрожает. Это подтвердили эксперты, которые провели обследования, в том числе и с применением лазерных технологий.
На разработку проекта реставрации потратят 7,5 млн рублей. Сколько будет стоить обновление самой башни Сююмбике, пока неизвестно. После завершения всех работ объект планируют вовлечь в туристический кластер. По мнению Ивана Гущина, она должна быть доступной для посещения туристов.
В центре Казани самовольно возвели частный жилой дом
Обсудили на брифинге также вопросы строительства в исторических поселениях, в том числе и в Казани. В частности, речь шла о самовольном строительстве индивидуального жилого дома, который возводят практически в центре города – на улице Пехотной. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова заявила, что по этому поводу они вынуждены были обратиться в исполком города, а тот уже направил обращение в суд.
«Мы сейчас через суд вынуждены выяснять, в чем дело, почему один проект согласовывается по всем правилам с разработкой проекта, а другой совершенно без всяких согласований, с нарушениями строится», – посетовала она.
Замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова в связи с этим напомнила, что регистрация объектов по дачной амнистии в упрощенном порядке не означает их законность. Статус самовольной постройки в таком случае не отменяется. Однако в настоящее время недобросовестные застройщики очень часто используют дачную амнистию, чтобы не оформлять необходимую документацию. Латыпова также подчеркнула, что в исторических поселениях существуют особые требования к внешнему облику объекта.
«В настоящее время правообладатель этого объекта обратился за согласованием проекта как положено. Проект будет согласовываться в устанавливаемом порядке. Если правообладатель сможет привести его в соответствие с требованиями исторического поселения, это поможет сохранить его постройку, ситуация такая», – заключила докладчица.
Восстановление первоначальной архитектуры «Полукамушек»
Речь на брифинге шла не только о столице Татарстана, но и о других городах республики. В частности, главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров рассказал о судьбе многострадального исторического квартала «Полукамушки». Сейчас территория участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победа в нем поможет привлечь около 100 млн рублей из федерального бюджета для дальнейшего развития.
«Квартал, начавший свою историю в конце XIX века, представляет собой ценный исторический памятник. Восстановление его архитектурных элементов и озеленение территории позволит сохранить уникальный облик прошлого, что важно для исторической памяти города и его жителей», – отметил Шакиров.
Также планируется, что восстановленный и благоустроенный исторический квартал будет привлекать туристов и поспособствует развитию туристической индустрии города, станет местом для прогулок, отдыха жителей и проведения мероприятий.
Напомним, в 2016 году Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил концепцию, в соответствии с которой 18 из 26 домов должны быть реализованы с аукциона инвесторам. В июне 2022 года был объявлен открытый аукцион по продаже 16 домов. Собственникам предстояло воссоздать их исторический облик в соответствии с утвержденной концепцией ревитализации этого достопримечательного места.
Последние пять домов ушли с аукциона в ноябре в среднем за 1,5-3 млн рублей. Три дома остаются за муниципалитетом, где разместят Управление культуры, художественную галерею и библиотеку. Также планируется, что здесь появятся прогулочные пешеходные дорожки, фонтан, семейный ресторан и многое другое.
В Зеленодольском районе планируют отремонтировать Музей художника Васильева
Еще одно место, которое планируют отреставрировать в Зеленодольском районе, – это Музей художника Константина Васильева в одноименном поселке. Помощник Раиса РТ Олеся Балтусова рассказала, что сейчас в ведомственных структурах занимаются подготовкой документации, необходимой для начала работ.
«У нас в Кабинете Министров есть несколько поручений. Рустам Нургалиевич [Минниханов] там был, мы ему докладывали вместе с директором о состоянии музея, и он дал поручение подготовить все нужные документы для ремонта. Мы эту работу ведем, регулярно собираемся», — прокомментировала докладчица.
Олеся Балтусова также отметила, что участие в разработке дизайн-проекта музея принимает художник Сергей Насекин. Ремонт здания ориентировочно планируют запустить в 2024 году.
Часовня Щусева возле Романовского моста может стать музеем
Обсудили чиновники также судьбу часовни Щусева, или иначе – Романовской часовни, расположенной на берегу Волги в селе Нижние Вязовые Зеленодольского района. Окончательно ее будущее пока не определено, но предполагается, что она может стать музеем.
«Был такой диалог, когда к нам приезжала министр культуры, чтобы сделать там музей архитектора Романовского моста. Так как у нас в часовне также есть часть опор моста, вместе в едином концепте [можно] сделать парк», – прокомментировал главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.
Помощник Раиса РТ Рустама Минниханова Олеся Балтусова также добавила, что в Нижних Вязовых есть группа активистов, которые оберегают часовню: проводят там субботники, высаживают деревья.
«Они разработали проект музея в часовне и попадали на грант. Пока не выиграли, но это связано еще и с тем, что воплощение их идей возможно только после ремонта самого здания. Ему предстоит еще большой путь к ремонту, поскольку его еще даже не обследовали. По земле есть вопросы, поскольку часовня стоит на федеральной земле. То есть еще много нашей юридической работы потребует», – заключила Балтусова.
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