МЧС: Людей под завалами снега с рухнувшего козырька магазина в Дербышках нет

В результате обрушения козырька магазина в Дербышках никто не пострадал. Люди под завалами не обнаружены. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сейчас к разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.

Фото: © Прокуратура РТ

Ранее мы сообщали, что на улице Главная в Дербышках обвалилась крыша козырька магазина. Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров. Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что площадь обрушения составила 75 «квадратов».

В свою очередь прокуратура Казани начала проверку.