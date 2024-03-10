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МЧС: Людей под завалами снега с рухнувшего козырька магазина в Дербышках нет
В результате обрушения козырька магазина в Дербышках никто не пострадал. Люди под завалами не обнаружены. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сейчас к разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.
Ранее мы сообщали, что на улице Главная в Дербышках обвалилась крыша козырька магазина. Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров. Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.
Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что площадь обрушения составила 75 «квадратов».
В свою очередь прокуратура Казани начала проверку.
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