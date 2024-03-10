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Козырек магазина в казанских Дербышках рухнул из-за скопившегося снега
В казанском поселке Дербышки на улице Главная произошло обрушение козырька магазина. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
«Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров», – отмечают очевидцы.
Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
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