Козырек магазина в казанских Дербышках рухнул из-за скопившегося снега

В казанском поселке Дербышки на улице Главная произошло обрушение козырька магазина. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

«Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров», – отмечают очевидцы.

Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.