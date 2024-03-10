Прокуратура начала проверку после обрушения козырька магазина в Дербышках

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после обрушения козырька дома, расположенного в поселке Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали, что на улице Главная в Дербышках обвалилась крыша козырька магазина. Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров. Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что площадь обрушения составила 75 «квадратов». В настоящее время идут работы по разбору завалов.

«Представитель прокуратуры выехал на место происшествия», – указали в прокуратуре.