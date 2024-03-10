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Прокуратура начала проверку после обрушения козырька магазина в Дербышках
Прокуратура Советского района Казани организовала проверку после обрушения козырька дома, расположенного в поселке Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мы сообщали, что на улице Главная в Дербышках обвалилась крыша козырька магазина. Металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров. Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.
Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что площадь обрушения составила 75 «квадратов». В настоящее время идут работы по разбору завалов.
«Представитель прокуратуры выехал на место происшествия», – указали в прокуратуре.
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