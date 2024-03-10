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Происшествия 10 марта 2024 17:16

Видео: Сотрудники МЧС разбирают завалы после обрушения козырька магазина в Дербышках

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На месте обрушения козырька магазина в Дербышках работают пожарные ПСЧ №71, кинологи и спасатели Казанского ПСО. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росии по РТ.

Ранее мы сообщали, что металлическая конструкция лежит частями на протяжении нескольких метров. Вероятно, причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.

По данным ведомства, сообщение о том, что в доме №69 по улице Главная обвалилась крыша козырька магазина, поступило сегодня в 16.24. Под обвалом, возможно, находятся люди.

Прибыв на место, пожарные установили, что площадь обрушения составила 75 «квадратов». В настоящее время идут работы по разбору завалов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

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