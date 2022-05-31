McDonald’s подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволяет производить и продавать супы, сэндвичи, мороженое, чай, кофе, молочные коктейли, картофель фри, креветки, а игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Также можно открывать закусочные, кафе и рестораны, бары.

Ранее «Москва» сообщала, что McDonald’s выбирает новое название между пятью вариантами. Тогда указывались такие варианты названий, как «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно», «Свободная касса».

В марте компания заявила, что временно приостановит работу своих ресторанов на территории России. 19 мая американская корпорация заявила, что продаст бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом.

Антироссийские санкции были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.