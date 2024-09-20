Махмуд Аббас приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: kremlin.ru

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль, сообщает РИА Новости.

Ранее, в августе, посол сообщил, что Президент России Владимир Путин пригласил палестинского лидера посетить саммит. Но на тот момент еще не было известно, принял ли политик это приглашение.

«Будет… Конечно, было приглашение от Путина», — сказал сегодня дипломат в ответ на вопрос о возможном участии Аббаса в саммите БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.