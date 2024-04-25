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За два дня было продано 4,5 тыс. билетов на Игры БРИКС в Казани
С начала продаж организаторы Игр БРИКС реализовали 4,5 тыс. билетов из 100 тыс. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пленарном заседании «Спорт. Возможности будущего» на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.
«Есть интерес, видим большую географию, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, люди со всей страны и со всего мира», — рассказал глава спортивного ведомства.
Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Всего будут разыграны 380 комплектов медалей по 29 видам спорта. Первые билеты на дисциплины международного турнира поступили в продажу 23 апреля – за 50 дней до старта игр.
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