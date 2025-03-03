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Экономика 3 марта 2025 14:26

Путин о Татарстане: Несырьевой экспорт вырос в два раза – это все-таки серьезно

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Путин о Татарстане: Несырьевой экспорт вырос в два раза – это все-таки серьезно
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Несырьевой экспорт Татарстана увеличился почти в два раза, и это свидетельствует о серьезном росте экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза, – это все-таки серьезно. Это значит, что рост не только за счет оборонки», – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, отвечая на реплику Минниханова о росте обрабатывающей промышленности республики на 10% с 2010 года, до 72-73%, Путин заметил, что этот прогресс достигнут в основном за счет оборонной промышленности.

Относительно экономической ситуации в регионе Раис РТ сказал, что на него приходится 3% ВВП страны. «Татарстан – это 24% полиэтилена, 41% каучуков, грузовых шин – 61%, грузовых автомобилей – 30% и добыча нефти – 7%», – перечислил он.

Раис Татарстана также упомянул о том, что в 2024 году ВРП республики достиг 5 трлн 200 млрд рублей, продемонстрировав рост на 3,9%. В свою очередь объем промышленной продукции вырос на 5%.

«В принципе, если бы мы добычу [нефти] не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5% больше были. Нормально», – уточнил Рустам Минниханов.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов
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