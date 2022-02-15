«Матч-ТВ»: Валиеву могут не допустить до показательных прокатов на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева может быть не допущена до показательных выступлений на итоговом гала-вечере Олимпийских игр в Пекине. Такую информацию сегодня распространил телеканал «Матч-ТВ».

Причиной называется допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. Фигуристы выступят с показательными выступлениями 20 февраля в 7:00 по московскому времени. Напомним, что в гала-вечере должны принять участие все фигуристы — призеры Олимпиады.

Ранее МОК выдвинул версию о причинах попадания запрещенного вещества в кровь Валиевой.

Напомним, что Валиева выступит в личных соревнованиях Олимпиады, несмотря на положительный допинг-тест. Это стало известно после решения CAS отклонить апелляцию АДА и ISU на решение РУСАДА снять временное отстранение от соревнований с Камилы Валиевой.

Сегодня Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова выступят на Олимпийских играх с короткой командой. Мы сообщали время выхода на лед российских фигуристок.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» объясняла все важные аспекты решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.