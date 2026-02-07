news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2026 23:23

Мать Непряевой об итогах скиатлона: Хотим всех шапками закидать, такого чуда не бывает

Читайте нас в
Телеграм
Мать Непряевой об итогах скиатлона: Хотим всех шапками закидать, такого чуда не бывает
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Ирина Непряева, мать российской лыжницы Дарьи Непряевой, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, прокомментировала результат дочери в скиатлоне 2 x 10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «СЭ».

В гонке, проходившей в долине Вальтеллина у границы со Швейцарией, шедшая под 17-м номером россиянка преодолела дистанцию за 57 минут 41,3 секунды и финишировала 17-й, упав на повороте под конец классического этапа. Ее отставание от победившей шведки Фриды Карлссон составило 3 минуты 56,1 секунды.

«Все боролись, более именитые спортсмены также заваливались, падали, но дальше вставали и продолжали гонку. Человек впервые стартует на Олимпиаде, а мы сразу хотим всех шапками закидать. Такого чуда не бывает», –подчеркнула мать спортсменки.

При этом Ирина Непряева заметила, что не может кричать об исправимости ситуации, и призвала «реально смотреть на вещи». «Все ждут хорошее выступление. Сами знаете, что Олимпиада – это первый, второй, третий, а дальше уже не важно, на шестом ты месте или десятом».

«Но кто-то это делает впервые, а у кого-то опыт уже больше <...>. Например, как у Хейди Венг или Джессики Диггинс. Давайте подождем, пока ребята переборют сами себя и почувствуют себя фаворитами этой борьбы, а не просто ее участниками», – предложила она.

Норвежка Хейди Венг взяла бронзу в сегодняшнем скиатлоне. Американка Джессика Диггингс упала на том же повороте, что и Непряева (но до нее), и в итоге пришла восьмой. Попавшая вместе с ней в завал норвежка Каролине Симпсон-Ларсен финишировала 13-й.

Сама Дарья Непряева назвала сегодняшней скиатлон «ужаснейшим» для нее. «На самом деле, сейчас уже идут Олимпийские игры, и я ни над чем уже глобально не поработаю», – призналась спортсменка. На Олимпиаде ей еще предстоит выступить в раздельной гонке, масс-старте и спринте.

читайте также
Дарья Непряева после падения пришла 17-й в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
Дарья Непряева после падения пришла 17-й в скиатлоне на Олимпиаде в Италии
Непряева после первой гонки на Играх: «Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня»
Непряева после первой гонки на Играх: «Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня»
Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии
Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии
#Олимпийские игры #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Конспирология и жизнь: сбылись мрачные фантазии о «педофилах в мировом правительстве»

Конспирология и жизнь: сбылись мрачные фантазии о «педофилах в мировом правительстве»

7 февраля 2026
В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

В Татарстане организуют школьную лигу по мобильным играм

7 февраля 2026