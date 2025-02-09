Маска возмутила сумма, которую Минфин США платит неизвестным людям

Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что американский Минфин каждый год платит 100 млрд долларов неизвестным гражданам.

«Вчера мне сообщили, что в настоящее время более 100 млрд долларов в год выплачивается лицам, не имеющим ни социального индивидуального кода, ни даже временного идентификационного номера», - написал он, отметив, что данный факт очень подозрительный, если, конечно, это правда (перевод по РИА «Новости»).

Он добавил, что около 50 млрд долларов из упомянутой суммы – явно мошеннические. По крайней мере, так ему ответили в Минфине Штатов. Маск подчеркнул, что при таком раскладе это получается 1 млрд долларов в неделю.

Также бизнесмен отметил, что из этой истории сделали следующие выводы:

- Все последующие госвыплаты должны классифицировать и проводить по ним финансовые проверки

- Также все выплаты должны быть обоснованы.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился субсидиями для Канады, хотя США от страны «ничего не нужно».