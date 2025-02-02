Трамп возмутился субсидиями для Канады, хотя США от страны «ничего не нужно»

47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился объему субсидий для Канады от США. По его словам, речь идет о сотнях млрд долларов, хотя Штатам от канадцев «ничего не надо». Своими мыслями Трамп поделился в соцсетях.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», - написал Трамп в посте (перевод по ТАСС).

При этом сама Канада перестанет существовать без субсидий от Соединенных Штатов, считает Трамп. В связи с этим, он призвал Канаду стать «заветным 51-м штатом» США. Если канадцы «присоединятся», то получат маленькие налоги, хорошую военную защиту, а также им отменят таможенные пошлины, обещал президент Трамп.

Ранее Трамп подписал указ, по которому на энергоресурсы из Канады ввели 10% пошлины и еще 25% пошлины на другие товары. Данные меры начнут действовать с 4 февраля.