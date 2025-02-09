Песков ответил, был ли у Путина разговор с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новости зарубежных СМИ о разговоре российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп обсудил по телефону с Путиным урегулирование украинского конфликта.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков допустил, что на фоне множества таких коммуникаций он лично может чего-то не знать. В связи с этим пресс-секретарь Президента не стал подтверждать и не стал опровергать эту информацию.