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Маск задал вопрос о последствиях конфликта после объявления нового пакета помощи Украине
Основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск задался вопросом последствий вооруженного противостояния на Украине после объявления о подготовке Пентагоном нового пакета военной помощи Киеву. Об этом предприниматель написал в принадлежащей ему сети микроблогов Twitter в ответ на реплику другого пользователя, который поинтересовался мнением других людей об очередных военных поставках.
«Чем это кончится? Если не выдавать желаемое за действительное. Я имею в виду — в реальности», — отметил Маск. Инициировавший обсуждение пользователь счел этот вопрос «отличным».
Новый пакет помощи Украине включает ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, зенитные ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним, артиллерийские снаряды калибром 105 и 203 миллиметра, беспилотники Puma и ракетные комплексы с лазерным наведением. Вместе с тем эти вооружения не могут быть поставлены в ближайшее время, так как их еще необходимо произвести.
В октябре прошлого, 2022 года Илон Маск назвал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны. При этом в апреле 2023 года миллиардер в полемике с американским писателем-фантастом Стивеном Кингом заметил, что передал Украине 100 млн долларов.
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