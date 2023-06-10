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Политика 10 июня 2023 11:59

Bloomberg: Киев не сможет в ближайшее время получить оружие из нового пакета помощи США

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Большую часть вооружения, вошедшего в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 2,1 млрд долларов, в ближайшее время Украина не сможет получить. Об этом пишет Bloomberg.

«Большая часть оборудования, о котором было объявлено в пятницу, не будет поставлена в течение нескольких месяцев или, возможно, лет, потому что оно должно быть оформлено по контракту и произведено — в отличие от части пакета военной помощи, по которой оружие предоставляется из арсеналов Минобороны США», — пишет газета.

Накануне Пентагон объявил, что американские власти решили выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, в который войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, беспилотники с ручным управлением и ракеты с лазерным наведением.

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