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Bloomberg: Киев не сможет в ближайшее время получить оружие из нового пакета помощи США
Большую часть вооружения, вошедшего в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 2,1 млрд долларов, в ближайшее время Украина не сможет получить. Об этом пишет Bloomberg.
«Большая часть оборудования, о котором было объявлено в пятницу, не будет поставлена в течение нескольких месяцев или, возможно, лет, потому что оно должно быть оформлено по контракту и произведено — в отличие от части пакета военной помощи, по которой оружие предоставляется из арсеналов Минобороны США», — пишет газета.
Накануне Пентагон объявил, что американские власти решили выделить Украине новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, в который войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, беспилотники с ручным управлением и ракеты с лазерным наведением.
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