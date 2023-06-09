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Политика 9 июня 2023 19:17

США объявили о еще одном пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов

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Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Пентагона.

Новый пакет помощи включает ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, зенитные ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним, артиллерийские снаряды калибром 105 и 203 миллиметра, беспилотники Puma и ракетные комплексы с лазерным наведением.

Из документа следует, что оружие будет закуплено американской стороной у производителей или партнеров и передано Украине. При этом, помимо прочего, США продолжат заниматься техническим обслуживанием и обучать украинских военных.

В заявлении подчеркивается, что новый пакет помощи «демонстрирует неизменную приверженность как критически важным возможностям Украины в краткосрочной перспективе, так и способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию <…> в долгосрочной перспективе».

#украина и сша #спецоперация на Украине
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