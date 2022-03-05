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Ру Тат
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Экономика
5 марта 2022  07:38

Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

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Американский миллиардер Илон Маск предложил немедленно увеличить добычу нефти и газа, так как «зеленая» энергетика не способна мгновенно заместить российский экспорт углеводородов. Об этом он написал в своем Twitter’е.

«Тяжело об этом говорить, но нам необходимо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — подчеркнул бизнесмен.

При этом Маск признал, что увеличение добычи углеводородов негативно скажется на востребованности выпускаемых им электромобилей Tesla. Но «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», объяснил он свою позицию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что администрация Соединенных Штатов изучает возможность ввода ограничений на импорт российской нефти.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#илон маск #добыча нефти #санкции против россии
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