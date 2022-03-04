США планируют ограничить использование российской нефти

Белый дом подтвердил, что изучает возможность ввода ограничений на импорт российской нефти. Об этом сообщила на брифинге председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

«Мы импортируем не так много российской нефти, но изучаем варианты, которые можем предпринять, если решим снизить ее потребление», — цитирует ее ТАСС.

По словам Роуз, США тем не менее не планируют предпринимать какие-либо шаги, наносящие вред глобальному рынку энергоносителей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.