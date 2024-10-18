Маршрут автобусов №91 и троллейбусов №8 сократят в дни саммита БРИКС

В дни саммита БРИКС в Казани изменится схема движения автобусного маршрута №91. Об этом дополнительно сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

В исполкоме отметили, что с 22 по 24 октября автобусы №91 будут следовать до Чеховского рынка, а троллейбусы №8 — до сквера Тукая.

Кроме того, казанцам напомнили, что из расписания временно уберут автобусные маршруты №28 и 28а, а также троллейбусные №2, 3, 5 и 7.

В дни саммита жители и гости города смогут воспользоваться услугами метрополитена. Электропоезда будут курсировать с 6 утра до полуночи, интервал между ними в часы пик сократят до 6 минут.

Подробнее о том, как будет работать общественный и другие виды транспорта с 22 по 24 октября, можно узнать в материале «Татар-информа».