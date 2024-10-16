Расписание электричек из Казани в аэропорт изменилось на время саммита БРИКС

Расписание электричек, следующих с железнодорожного вокзала «Казань-1» в аэропорт имени Габдуллы Тукая и в обратном направлении, изменится с 19 по 25 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании «Содружество».

Фото: пресс-служба компании «Содружество»

На время саммита стран БРИКС электрички — самый удобный и быстрый транспорт в этом направлении.

По-прежнему будут курсировать девять электропоездов из Казани в аэропорт и 11 в обратном направлении, для общего комфорта передвижения к существующим рейсам введены дополнительные.

«Расписание регулярных поездов немного скорректировали. Это связано с назначением дополнительных рейсов для участников саммита БРИКС», — пояснили в пресс-службе.

Подробную информацию по расписанию и условиям проезда на поездах пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании «Содружество», в пригородных билетных кассах и в информационной службе: 8-800-550-53-93.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.