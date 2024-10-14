Автобусы, такси и авиарейсы: как изменят движение транспорта в Казани в дни саммита БРИКС

В дни проведения саммита БРИКС в Казани изменится схема движения общественного транспорта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани во время саммита БРИКС изменят движение общественного транспорта

Во время саммита БРИКС общественный транспорт Казани будет работать по графику рабочего дня. Схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, следующих через центр города, будут изменены, рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Планируется, что с 22 по 24 октября будут изменены схемы движения семи автобусных маршрутов: №10, 10а, 30, 35, 35а, 22, 89. Они будут следовать по улицам Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр города до площади Вахитова, и далее по своему маршруту.

Маршруты №22, 89 поедут не по Ленинской дамбе, а через улицы Волгоградскую, Короленко и по проспекту Ямашева с поворотом на улицу Адоратского и выездом на мост «Миллениум».

Нажмите, чтобы увеличить. Схемы изменения маршрутов можно посмотреть в конце текста Фото: kzn.ru

На время саммита закроют два автобусных маршрута – №28, 28А. При этом пассажиры, которые ими пользовались, из Ново-Савиновского района до улицы Вишневского смогут добираться на автобусе маршрута №35, а в обратном направлении – на маршруте автобуса №43.

Также в городе временно закроют троллейбусные маршруты №2, 3, 5 и 7. Пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами и трамваями с пересадками. Троллейбусный маршрут №2 дублируется на разных участках маршрутами автобусов №33 и 35, а также трамваев №5, 6 и 7. Троллейбусный маршрут №3 дублируется автобусным маршрутом №89, а участок до речного порта – автобусами №1, 6, 31 и трамваями №1, 2. Троллейбусный маршрут №5 дублируется троллейбусами №9 и 12, а далее трамваем №4.

В центр города пассажиры смогут добраться на метро, которое будет работать с интервалом в 6 минут в часы пик. Дополнительно в транспорте и на остановках будут размещены объявления с временными схемами движения. Информацию можно уточнить по телефону горячей линии: +7 (843) 223-28-28.

Во время подготовки и проведения саммита БРИКС в Казани также запретят использование шеринговых электросамокатов и велосипедов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шеринговые самокаты и велосипеды во время БРИКС под запретом

Во время подготовки и проведения саммита БРИКС в Казани также запретят использование шеринговых электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали работу по их вывозу с улиц города, рассказал Ильдар Шакиров.

«Услуги таксомоторных перевозок также будут ограничены в центральной части города. С перечнем ограничений необходимо ознакомиться на официальных сайтах агрегаторов такси», – уточнил замруководителя исполкома.

Кроме того, с 19 по 24 октября включительно муниципальные парковки в центре города будут закрыты для жителей, каршеринговых автомобилей и таксистов. Размещаться на них сможет только аккредитованный транспорт организаторов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в дни проведения саммита БРИКС в Казани изменится схема движения транспорта по ряду улиц города, а на некоторых оно будет закрыто – «Гид по схемам движения автомобилей в дни саммита БРИКС: где закроют дороги и парковки».

С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до аэропорта на электропоездах. Такси могут быть недоступны Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Аэропорт и железнодорожные вокзалы переходят на усиленный режим работы

Во время проведения саммита БРИКС аэропорт Казани будет работать в усиленном режиме. С 19 октября горожанам рекомендуют добираться до воздушной гавани на электропоездах, курсирующих с железнодорожного вокзала, отметил Ильдар Шакиров.

«Такси могут быть недоступны. До 26 октября автомобили, расположенные внутри ограждения на парковке R1 терминала 1А, могут быть перемещены на суточную парковку R7. Суточная парковка напротив терминала 2 будет закрыта для заезда. Настоятельно рекомендуем пассажирам для стоянки автомобиля на период вылета использовать суточную парковку», – уточнил он.

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В период с 21 по 25 октября возможны также изменения в расписании полетов. Уточнять информацию о рейсах необходимо через кол-центры авиакомпании, справочные аэропорта и на сайте компании. Прибывать в аэропорт следует не менее чем за 2-3 часа до вылета рейса. На железнодорожных вокзалах города также усилят меры безопасности.

«Это необходимо учитывать при планировании поездки и прибывать на посадку заблаговременно. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и вводимым ограничениям, а также по возможности отказаться в этот период от необязательных поездок и использования личного автотранспорта», – заключил замруководителя исполкома Казани.

В аэропорту и на железнодорожных вокзалах города усилят меры безопасности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Изменения города к саммиту БРИКС останутся для казанцев в качестве наследия

Саммит БРИКС в Казани станет главным политическим событием. Подготовка к нему уже вышла на завершающую стадию, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«На всех объектах находятся передовые группы, службы протокола глав стран-делегатов. Безусловно, на три дня Казань станет местом проведения самого главного политического события. К нам будет приковано внимание всего мира. Страны, объединенные идеологией многополярного мира, будут обсуждать будущее мироустройство. Значимость предстоящих трех дней сложно переоценить», – подчеркнул градоначальник.

По словам Метшина, проведение саммита в городе способствовало увеличению вложений в инфраструктуру города. Только на дороги и благоустройство было выделено почти 8 млрд рублей. «И дороги, и благоустройство главы делегаций с собой не увезут. Все останется жителям», – отметил мэр.

Ильсур Метшин сообщил, что подготовка к саммиту уже вышла на завершающую стадию Фото: kzn.ru

Все изменения важны и нужны для города, они останутся для казанцев в качестве наследия международного события. Помимо дорог, спортивной и социальной инфраструктуры, парков и скверов БРИКС позволит также усилить авторитет Казани, ее узнаваемость, желание инвесторов вкладываться в город. Немаловажен также рост турпотока, который повлечет за собой соответствующие экономические «последствия». Ильсур Метшин добавил, что такую огранку город получил и благодаря другим мероприятиям, которые при поддержке страны и республики проводятся в Казани.

«С каждым событием мы нарабатывали компетенции. На сегодня набран хороший темп, но сейчас важно сконцентрировать внимание на проведении саммита БРИКС. По городу гости будут судить о сегодняшней России. Мы все осознаем ответственность и готовимся», – резюмировал мэр.