«Ведь это возможно»: Медведев допустил появление новых регионов в составе России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил появление в составе страны новых регионов. Об этом он заявил на съезде «Единой России», на котором рассказал о разделе народной программы партии, посвященной развитию новых регионов.

По его словам, опыт интеграции Донбасса и Новороссии может остаться востребованным, если в составе РФ «появятся новые, но очень близкие регионы».

«Кстати, этот опыт (интеграции Донбасса и Новороссии - прим. «Т-и») может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», - уточнил Медведев.

Напомним, Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022-го, а 24 февраля того же года начала спецоперацию на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса. С тех пор под контроль ВС РФ перешла значительная часть Запорожской и Херсонской областей.

В сентябре 2022-го после референдума Президент России Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении упомянутых регионов в состав РФ.