Марочко: ВСУ пытаются прорваться к Лисичанску и Кременной

В течение трех суток украинские войска стремятся продвинуться на Краснолиманском направлении, пытаясь прорваться к городам Кременная и Лисичанск. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены», — сказал он.

По словам Морочко, ВСУ несут большие потери военнослужащих и техники при попытках преодолеть укрепрайоны российских войск.

По данным Минобороны РФ, украинские военные силы после начала контрнаступления 4 июня потеряли уже около 7,5 тыс. солдат и большое количество техники, включая часть танков Leopard 2 немецкого производства.Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне признал, что Россия отлично держит оборону, поэтому солдатам ВСУ приходится трудно.