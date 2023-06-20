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Политика 20 июня 2023 17:57

Генсек НАТО: ВСУ предстоит «трудный путь» — Россия отлично подготовила линии обороны

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Россия отлично подготовила свои оборонительные линии с минными полями, противотанковыми траншеями и заграждениями, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, из-за этого украинским войскам в ходе контрнаступления «предстоит трудный путь». Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцам нужно современное оборудование, чтобы преодолевать эти линии. Важность иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, поддержку, ремонт разных типов систем приобретает еще большее значение. Если мы хотим быть готовыми к продолжительному периоду, нам необходимы надежные производственные компании», – сказал он по итогам посещения одного из предприятий оборонной промышленности в Германии.

Накануне Столтенберг сообщил об истощении складов с оружием и боеприпасами альянса и призвал оперативно их пополнить.

По данным Минобороны РФ, ВСУ после начала контрнаступления 4 июня потеряли уже около 7,5 тыс. солдат и большое количество техники, включая часть танков Leopard 2 немецкого производства. Минобороны ФРГ позже признало, что не в состоянии сейчас предоставить танки на замену утраченным.

#спецоперация на Украине #НАТО #политика
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