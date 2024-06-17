Марата Зиатдинова представили коллективу Госкомитета РТ по закупкам

Нового руководителя Государственного комитета Татарстана по закупкам Марата Зиатдинова представили сегодня коллективу ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин напомнил о значимости деятельности госкомитета. «Качество и своевременность закупок для органов власти существенно влияет на исполнение многих задач. Сегодня появляется много новых продуктов, так как динамично развивается сфера закупок, а это требует комплексного видения всей системы в целом», — подчеркнул он.

В связи с этим первый вице-премьер РТ выразил уверенность в том, что коллектив ведомства по главе с Маратом Зиатдиновым сможет эффективно работать, будет выполнять все возложенные на него задачи и организовывать взаимодействие с заказчиками услуг, Агентством по госзаказу РТ и другими госструктурами для повышения качества закупочной деятельности.

Рустам Нигматуллин также заметил, что работа Госкомитета по закупкам непроста, потому что необходимо контролировать процесс закупок и при этом не останавливать производства и функционирование органов власти.

«Думаю, что опыт и знания Марата Зиатдинова будут способствовать дальнейшей успешной и целенаправленной работе всего коллектива», — подытожил первый вице-премьер. Он вручил новому руководителю значок представителя органов исполнительной власти Республики Татарстан.

В свою очередь Марат Зиатдинов сообщил, что вся его предыдущая деятельность была неразрывно связана с Верхнеуслонским районом РТ. Он продемонстрировал убежденность в том, что работа ведомства будет выстроена самым эффективным образом и направлена на дальнейшее развитие региона, а также поблагодарил руководство Татарстана за оказанное доверие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после назначения Раисом РТ Рустамом Минихановым председателем Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов сложил полномочия главы Верхнеуслонского района, которым руководил 12 лет. Сменить его должен Евгений Варакин, который два года курировал процесс восстановления Татарстаном подшефных городов Луганской народной республики — Лисичанска и Рубежного.