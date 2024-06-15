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Минниханов назначил Зиатдинова главой Госкомитета РТ по закупкам
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении экс-главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова председателем Госкомитета республики по закупкам. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Зиатдинова Марата Галимзяновича председателем Государственного комитета РТ по закупкам», – сказано в тексте.
Марат Галимзянович возглавлял муниципальное образование более 10 лет – с 2012 по 2024 год.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евгений Варакин, который в последние два года курировал процесс восстановление Татарстаном прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного, вернулся из ЛНР, чтобы возглавить Верхнеуслонский район.
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