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Общество 24 декабря 2024 13:11

Марат Зяббаров исполнит мечты двоих детей в рамках акции «Елка желаний»

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Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров поддержал всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Министр сельского хозяйства и продовольствия республики исполнит новогодние желания детей из Кукмора и Высокогорского района.

«Марат Зяббаров снял с новогодней елки шар с желанием Рузии из Кукмора. 13-летняя девочка мечтает получить в подарок телескоп. В рамках акции 11-летнему Ралину из Высокогорского района он подарит батут», — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.

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#елка желаний
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